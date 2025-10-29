Группу уличных музыкантов задержали на Сенной площади

Вечером 28 октября на Сенной площади полиция задержала группу уличных музыкантов. Среди них — вокалистка, басист и помощник группы. Юные музыканты-подростки исполнили на площади запрещенные песни иноагентов в знак поддержки уличных музыкантов из «Стоптайм», чью вокалистку Наоко задержали и отправили под арест на тринадцать суток. Об этом сообщил 78.ru.
— Музыкантов доставили в отдел полиции, куда прибыли их родители и адвокат, — уточнило агентство. Позже стало известно, что двух участников, в том числе солистку группы и помощника, которому слушатели отправляют денежную поддержку за выступления, отпустили из отдела полиции.
Напомним, ранее уличной певице Наоко выписали штраф в 30 тысяч рублей за исполнение запрещенных хитов в центре Петербурга. Девушку ждет еще один суд, где солистку привлекут к ответственности.