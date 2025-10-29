Группу уличных музыкантов задержали на Сенной площади

Вечером 28 октября на Сенной площади полиция задержала группу уличных музыкантов. Среди них — вокалистка, басист и помощник группы. Юные музыканты-подростки исполнили на площади запрещенные песни иноагентов в знак поддержки уличных музыкантов из «Стоптайм», чью вокалистку Наоко задержали и отправили под арест на тринадцать суток. Об этом сообщил 78.ru.