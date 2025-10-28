В Венгрии раскрыли истинное отношение ЕС к саммиту России и США в Будапеште

В Венгрии раскрыли истинное отношение Европы к саммиту России и США в Будапеште. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политики Европы не заинтересованы в том, чтобы президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в Будапеште. Именно поэтому делают всё, чтобы этого не произошло. Свое мнение венгерский дипломат рассказал белорусскому телеканалу «Первый информационный».