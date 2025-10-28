США лишили въездной визы Нобелевского лауреата по литературе Шойинку

Лауреату Нобелевской премии по литературе Воле Шойинке из Нигерии аннулировали въездную визу в Соединенные Штаты Америки, сообщил нигерийский портал The Cable со ссылкой на выступление писателя на пресс-конференции в Лагосе.
По данным издания, генконсульство США в Лагосе направило Шойинке соответствующее письмо, в ведомстве объяснили свое решение «поступлением дополнительной информации».
Писатель предположил, что причиной аннулирования визы могли стать его высказывания об американском лидере Дональде Трампе. Шойинка назвал главу Белого дома «белолицым Иди Амином», имея в виду угандийского диктатора, о котором он написал много произведений.
«Возможно, настало время, чтобы я написал пьесу о Дональде Трампе. Литературный комплимент», — сказал писатель.
Он выразил надежду, что Трамп, возможно, после этого передумает и восстановит визу.
Ранее сообщалось, что США аннулировали визы минимум шести иностранцам, которые «праздновали» убийство американского активиста Чарли Кирка.
Также Госдепартамент США объявил о решении аннулировать визу президенту Колумбии Густаво Петро после того, как он якобы обратился с призывом к американским военнослужащим.