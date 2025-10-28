«Картина — как победа над болезнью». В Минске открылась выставка воспитанников детского хосписа

Директор ОО «Благотворительный детский хоспис» Анна Горчакова уверена, выставка должна сместить акценты. «Сколько лет мы работаем, столько и пытаемся поменять акценты. Часто можно услышать фразу “безнадежно больной ребенок”, “тяжелобольной ребенок”, “особенный ребенок”. При этом ребенок оказывается всегда на втором месте, а акцент идет на прилагательное. Мы же хотим этой выставкой поменять акценты, поэтому основные здесь не рисунки, а фотографии, на которых в первую очередь мы видим глаза детей, их лица. По этим фото даже не скажешь, что ребята тяжело больны. Именно этот момент мы хотим выхватить. Потому что часто в сфере здравоохранения к детям начинают обращаться, как к пациентам: в поликлинике, в больнице, в реабилитационных, паллиативных центрах. С ними разговаривают, как с больными детьми, а они просто дети. Ребенок должен быть при любых обстоятельствах ребенком, потому что, если мы превратим его в пациента, тогда начнутся анализы, медицинские манипуляции, в итоге на первом плане окажутся симптомы, которые мы усиленно будем купировать, забывая о том, что за всем этим стоит ребенок», — отметила руководитель хосписа.