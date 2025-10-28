«Картина — как победа над болезнью». В Минске открылась выставка воспитанников детского хосписа

Что видит ребенок — подопечный хосписа, чья жизнь ограничена квартирой и больничными палатами? Часто в таких условиях творчество становится мощным инструментом для самовыражения и эмоциональной разрядки. Через рисование, лепку, музыку и другие формы творчества дети могут не только отвлечься от боли и тревог, но и найти способ выразить свои чувства, мечты и страхи. Это помогает им создавать и укреплять свой внутренний мир, развивать креативность и ощущение контроля ситуации. Благодаря художественному творчеству создается теплая и поддерживающая атмосфера, объединяющая детей, их семьи и медицинский персонал в общем стремлении к радости и надежде. В конечном итоге искусство становится не просто увлечением, а важным элементом психоэмоциональной поддержки, способствующим улучшению качества жизни даже в самых сложных обстоятельствах.
Выставка картин и фотопортретов воспитанников детского хосписа «Моими глазами» открылась в торговом центре «Першы Нацыянальны гандлёвы дом». Посетителям представлены 11 работ, каждая из которых состоит из детского рисунка и фотопортрета его автора. Одна из них принадлежит 11-летней Марии Скороход — пятикласснице из Минска. На картине собака Лина породы ши-тцу — любимица семьи. «Я нарисовала очень много картин с ее изображением (и на холстах, и на бумаге, и в блокнотах, и цветные, и черно-белые), потому что я ее очень люблю. Ей пять лет, помню, когда мы приехали за ней в питомник, сначала нам показали ее братьев и маму, а потом я увидела ее. Она сразу радостно подбежала ко мне. В общем она выбрала меня, а я ее. С тех пор началась наша дружба», — рассказала юная художница.
Мама Маши Светлана Евпак призналась, что купила собаку дочери после второй сложнейшей операции, которую ее девочка мужественно перенесла около пяти лет назад. «Маша давно просила собаку, но мы все откладывали эту идею. Потом, когда узнали, что дочь тяжело больна, решили осуществить ее мечту. Это было нелегко, потому что из-за состояния здоровья дочери нужно было выполнить ряд рекомендаций врачей. Собака должна была быть маленькой, здоровой, привитой согласно календарю, также должна была быть исключена возможность заноса животным заразы с улицы. Именно так ши-тцу стала любимым членом нашей семьи», — поделилась мама.
Диагноз Маши — нефробластома почки. Все началось в августе 2020 года, когда девочка, отдыхая у бабушки в деревне, во время игры с братом споткнулась и упала. Поднялась температура, появилась слабость, тошнота, начал болеть живот. Когда мама нащупала у дочери уплотнение в животе в области почки, семья сразу обратилась в детский хирургический центр в Минске. Там на УЗИ и была выявлена опухоль, как оказалось, уже четвертой стадии с метастазами. Началось интенсивное лечение, две операции, снова лечение. Через год была первая ремиссия, а осенью снова рецидив, и снова через год ремиссия, которая длится уже три года.
«Моя Лина меня всегда поддерживала. Когда я лежала в онкоцентре, я очень хотела скорее вернуться домой к ней, поэтому изо всех сил старалась выздоравливать. Ведь я знала, что она меня ждет. Это для меня сработало лучше, чем любые лекарства. Поэтому для выставки я решила нарисовать именно ее — моего друга. Вообще она не любит позировать, ей надо делать все и сразу, поэтому я ее фотографирую в нужной позе и рисую уже с фотографии», — смеется Маша и признается, что фотопортрет ей тоже очень нравится. «На фотографии я красивая, очень похожа на художницу. Как в произведениях литературы описывают художников и поэтом, вот я на них тут очень похожа», — добавила девочка.
А мама на фото видит дочку загадочной. «Я вижу ребенка, который не столкнулся со всем тем, с чем пришлось встретиться Маше. Фотограф нашел ту ее светлую часть, незатронутую тяжестью болезни. Эта фотография трогает меня до слез, кажется, что болезнь не коснулась ее, не сломала. Это не ребенок, это герой с большой буквы, потому что не многие взрослые выдержали бы то, через что прошла моя девочка», — сказала Светлана Евпак.
Директор ОО «Благотворительный детский хоспис» Анна Горчакова уверена, выставка должна сместить акценты. «Сколько лет мы работаем, столько и пытаемся поменять акценты. Часто можно услышать фразу “безнадежно больной ребенок”, “тяжелобольной ребенок”, “особенный ребенок”. При этом ребенок оказывается всегда на втором месте, а акцент идет на прилагательное. Мы же хотим этой выставкой поменять акценты, поэтому основные здесь не рисунки, а фотографии, на которых в первую очередь мы видим глаза детей, их лица. По этим фото даже не скажешь, что ребята тяжело больны. Именно этот момент мы хотим выхватить. Потому что часто в сфере здравоохранения к детям начинают обращаться, как к пациентам: в поликлинике, в больнице, в реабилитационных, паллиативных центрах. С ними разговаривают, как с больными детьми, а они просто дети. Ребенок должен быть при любых обстоятельствах ребенком, потому что, если мы превратим его в пациента, тогда начнутся анализы, медицинские манипуляции, в итоге на первом плане окажутся симптомы, которые мы усиленно будем купировать, забывая о том, что за всем этим стоит ребенок», — отметила руководитель хосписа.
Проект «Моими глазами» реализован при поддержке Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова, учащиеся которого выступили волонтерами и помогли детям в создании работ. Второкурсница колледжа Мария Михневич в числе добровольцев приезжала в хоспис к юным художникам. «Наши занятия оставили у меня большое впечатление, эти дети — приятнейшие люди с шикарными творческими идеями. Мы, конечно, им помогали с реализацией, но наше вмешательство в творчество ребят было минимальным. То, что вы можете видеть на выставке, это по большей части то, что дети сделали сами. Мы помогали смешивать цвета, наносить краски ровным слоем, рисовать правильные формы, если требовалось. А так дети проявляли большое рвение и самостоятельность в творчестве. Очень понравилось это взаимодействие. Сердце греет то, что такие мероприятия происходят. Я считаю это важным и для нашего общества, и для этих детей», — поделилась девушка.
Преподаватель колледжа Юлия Сергеева уже более 10 лет руководит волонтерским движением. «В этом году мне было очень приятно, потому что я без труда нашла волонтеров для этого мероприятия, которые не побоялись поехать в хоспис. Это говорит о том, что отношение в обществе к особенным деткам меняется в лучшую сторону, это здорово. Помню, как в начале проекта я напутствовала наших учащихся, чтобы они, что называется, не включали учителя на занятиях с этими детьми, чтобы поддержали творческую искру, просила их помогать детям. Сейчас, глядя на работы, я понимаю, что нам это удалось», — подчеркнул педагог.
Выставка продлится по 2 ноября. Посетить ее можно ежедневно с 10.00 до 20.00.
