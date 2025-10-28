Ричмонд
Американская компания PepsiCo провела ребрендинг впервые за четверть века

PepsiCo поменяла логотип и лозунг впервые за 25 лет.

Источник: Комсомольская правда

PepsiCo, большая американская компания, известная по напиткам 7UP, Pepsi и другим, впервые за 25 лет изменила свой логотип. Новый слоган звучит так: «Еда. Напитки. Улыбка». Об этом говорится в официальном сообщении.

«Наша новая идентичность смело отражает то, кем мы являемся в 2025 году: компания с широким охватом, стремящаяся к положительному влиянию по всему миру, и непревзойденная семья любимых брендов продуктов и напитков», — говорит исполнительный директор компании Рамон Лагуарта.

Новый логотип выглядит так: буква «P» означает долгую историю Pepsi, известной своими газированными напитками. Цвета логотипа напоминают природу: зеленую землю, освежающие напитки и яркие краски. Компания также сообщила, что изменит упаковку продуктов и напитков, а также вывески на магазинах.

Ранее KP.RU сообщил, что мысли о ребрендинге были у компании еще в 2023 году, тогда они представляли новый логотип, но от старого решения отказались.