Американская компания PepsiCo провела ребрендинг впервые за четверть века

«Наша новая идентичность смело отражает то, кем мы являемся в 2025 году: компания с широким охватом, стремящаяся к положительному влиянию по всему миру, и непревзойденная семья любимых брендов продуктов и напитков», — говорит исполнительный директор компании Рамон Лагуарта.