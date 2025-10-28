«Шторм века»: мощный ураган «Мелисса» обрушился на Ямайку, минимум трое погибли

Непогода в ближайшее время пройдет через всю Ямайку, после чего приблизится к Кубе, снизив интенсивность по мере движения. Представители кубинских ведомств накануне сообщили о планах эвакуировать более 600 тысяч человек из районов, уязвимых для ветров и наводнений. Сейчас известно о трех погибших и 13 пострадавших.