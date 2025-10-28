«Шторм века»: мощный ураган «Мелисса» обрушился на Ямайку, минимум трое погибли

Мощнейший ураган «Мелисса» со скоростью до 300 километров в час обрушился на Нью-Хоуп на юго-западе Ямайки. Он стал самым сильным штормом на островном государстве за всю историю наблюдений.
Непогода в ближайшее время пройдет через всю Ямайку, после чего приблизится к Кубе, снизив интенсивность по мере движения. Представители кубинских ведомств накануне сообщили о планах эвакуировать более 600 тысяч человек из районов, уязвимых для ветров и наводнений. Сейчас известно о трех погибших и 13 пострадавших.
— Мелисса имеет вторую по величине скорость ветра, зарегистрированную для атлантического урагана, наравне с четырьмя другими ураганами. Только ураган Аллен в 1980 году имел более сильные ветры со скоростью 205 километров в час, — передает телеканал Sky News.
Образовавшийся в Атлантическом океане тропический шторм, получивший название «Мелисса», 26 октября усилился до урагана третьей категории по шкале Саффира — Симпсона.
Тайфун «Матмо» 5 октября пришел к побережью городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. Скорость ветра в пределах тайфуна достигала 42 метров в секунду.