Из США депортировали полмиллиона мигрантов с начала второго срока Трампа

Из США депортировали более 500 тысяч нелегальных мигрантов с начала второго президентского срока Дональда Трампа, сказано на сайте министерства внутренней безопасности страны.
«Более двух миллионов нелегальных мигрантов покинули США, включая 1,6 миллиона тех, кто добровольно уехал из страны, и более 527 тысяч тех, кого депортировали», — заявила помощник министра внутренней безопасности Триша Маклафлин.
По ее словам, из США могут выслать около 600 тысяч человек к концу первого года президентского срока Дональда Трампа. При этом в публикации отмечается, что страна предлагает 1000 долларов и бесплатный перелет тем, кто желает самостоятельно депортироваться.
Ранее сообщалось, что боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего депортировали из США в Мексику по подозрению в связях с наркокартелем.