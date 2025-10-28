Палеонтологи обнаружили в Канаде останки неизвестных арктических носорогов

В пресс-службе музея отметили, что открытие было сделано во время изучения отложений на дне 23-километрового кратера Хаутон на канадском острове Девон. Палеонтологам удалось обнаружить в западной части кратера почти полный скелет древнего носорога. При этом скелет древнего животного почти не минерализовался, что позволило специалистам выделить обрывки белковых молекул из эмали зубов и определить положение этого существа на древе эволюции носорогов.