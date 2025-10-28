Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Палеонтологи обнаружили в Канаде останки неизвестных арктических носорогов

Неизвестный вид носорогов населял территорию Арктики в миоценовую эпоху, примерно 23 млн лет назад.

Источник: Аргументы и факты

Ученые-палеонтологи Канадского музея природы (CMN) обнаружили на острове Девон останки ранее неизвестного вида носорогов, передает пресс-служба музея.

Сообщается, что речь идет о животных, которые населяли территорию Арктики в миоценовую эпоху, примерно 23 млн лет назад. Как отметил руководитель отдела палеобиологии в CMN Даниэль Фрейзер, открытие ранее неизвестного вида носорогов указывает на наличие активного обмена видами между Старым Светом и Новым Светом в миоценовую эпоху.

В пресс-службе музея отметили, что открытие было сделано во время изучения отложений на дне 23-километрового кратера Хаутон на канадском острове Девон. Палеонтологам удалось обнаружить в западной части кратера почти полный скелет древнего носорога. При этом скелет древнего животного почти не минерализовался, что позволило специалистам выделить обрывки белковых молекул из эмали зубов и определить положение этого существа на древе эволюции носорогов.

Так, анализ показал, что самые близкие родственники арктических носорогов проживали не в Северной Америке, а в Западной Европе или Азии, откуда их предки, предположительно, мигрировали в Новый Свет по так называемому Североатлантическому перешейку, который соединял Европу с Гренландией.

Примечательно, что ранее ученые считали, что перешеек исчез примерно 56 млн лет назад, однако останки ранее неизвестного вида носорогов, который оказался связан с несколькими видами европейских носорогов, позволил сделать вывод, что Североатлантический перешеек просуществовал или повторно появился в начале миоценовой эры.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые-палеонтологи из Чикагского университета исследовали первый в мире образец рептилии с копытами.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше