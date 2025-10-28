Белоруска Арина Соболенко узнала своих соперниц на итоговом турнире WTA

В Эр-Рияде прошла жеребьева итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Так, соперницей Арины Соболенко на групповом этапе окажутся американки Кори Гауфф (третий номер рейтинга), Джессика Пегула (пятый номер рейтинга) и итальянка Ясмин Паолини (восьмой номер рейтинга). Итоговый турнир WTA состоится с 1 по 8 ноября в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.