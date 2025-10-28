Ричмонд
3,5 млн пассажиров отправили с вокзала Ростов-Главный за девять месяцев

Железнодорожный вокзал Ростова вошел в топ-3 по пассажиропотоку.

Источник: Комсомольская правда

В период с января по сентябрь 2025 года с вокзала Ростов-Главный в донской столице отправились 3,5 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

По количеству зарегистрированных пассажиров ростовский вокзал оказался третьим.

Первое место занял железнодорожный вокзал Адлера (5,8 млн пассажиров), второе место у вокзала Сочи (3,7 млн).

Всего в течение указанного периода с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении было отправлено 32,6 млн пассажиров.

Напомним, ранее в тройку популярных направлений вошел железнодорожный маршрут Ростов — Таганрог, за девять месяцев его выбрали 3,3 млн пассажиров.

