3,5 млн пассажиров отправили с вокзала Ростов-Главный за девять месяцев

В период с января по сентябрь 2025 года с вокзала Ростов-Главный в донской столице отправились 3,5 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
По количеству зарегистрированных пассажиров ростовский вокзал оказался третьим.
Первое место занял железнодорожный вокзал Адлера (5,8 млн пассажиров), второе место у вокзала Сочи (3,7 млн).
Всего в течение указанного периода с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении было отправлено 32,6 млн пассажиров.
Напомним, ранее в тройку популярных направлений вошел железнодорожный маршрут Ростов — Таганрог, за девять месяцев его выбрали 3,3 млн пассажиров.
