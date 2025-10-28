Хинштейн раскритиковал главу Запорожской области и потребовал извинений

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий должен извиниться за свои слова о том, что жители Курской области якобы не защищали свой регион во время вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 28 октября, заявил глава Курской области Александр Хинштейн.
По словам губернатора, подобные заявления от официального лица недопустимы даже в условиях мирного времени. Он подчеркнул, что во время военного конфликта слово является оружием, так как враг пытается использовать каждую ситуацию, чтобы повлиять на положение дел внутри России.
— Очень надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона! — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Глава Курской области также выступил с критикой по поводу работы главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова: он назвал его деятельность пассивной.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее отчитал чиновника из-за того, что тот не выплатил белгородцу средства за поврежденный автомобиль после атаки украинской армии на регион.