Популярнейший шансон признали экстремистским в РФ: как не нарваться на уголовку и можно ли слушать

Песню Мафика запретили за романтизацию криминального мира.
Министерство юстиции РФ включило композицию «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах»* исполнителя Мафика в Федеральный список экстремистских материалов. Трек и его текст были доступны в интернете и ранее находились в свободном доступе, теперь по действующему законодательству распространители могут нарваться на уголовное преследование и блокировку интернет-ресурса. URA.RU разобралось, что стало причиной запрета популярной песни в жанре шансона.
Песню Мафика заблокировали за уголовную романтику.
Приморский краевой суд признал экстремистскими песню и ее текст из-за отсылки к запрещенной в России идеологии «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»). Решение по делу было вынесено 26 августа 2025 года.
Суд обосновал свой вердикт тем, что в аудиозаписи неоднократно прослеживается романтизация «арестантского» уклада и «пацанского» образа жизни. Экспертное исследование подтвердило наличие в песне неоднократных упоминаний субкультурных традиций, а также лексики, связанной с криминалитетом.
Согласно материалам суда, в тексте содержатся призывы к подражанию моделям поведения, характерным для представителей уголовного мира. В решении уточняется, что распространение подобных произведений угрожает формированию у молодежи искаженных моральных ориентиров.
Хранение и поиск песни может повлечь штраф.
С момента внесения композиции в федеральный список экстремистских материалов трек Мафика считается официально запрещенным на территории страны. Его хранение, распространение, а также любые ссылки и публикации подпадают под административную и, в отдельных случаях, уголовную ответственность.
Для нарушителей законодательства предусмотрено наказание по статье 20.29 КоАП РФ. Для физических лиц штраф может достигать трех тысяч рублей с конфискацией устройств, для организаций — до 100 тысяч рублей.
Интернет-ресурсы обязаны блокировать композицию и удалять на нее ссылки по требованию Роскомнадзора. Обычным слушателям лучше не искать и не воспроизводить песню и не пересылать ее другим пользователям.
Организаторам концертов пригрозили закрытием площадок.
Публичное исполнение, трансляция, цитирование текста и использование композиции в эфире и на концертах на территории РФ также под запретом. Теперь любой отрывок песни, размещенный в соцсетях, на стриминговых платформах или YouTube, подпадает под действие законодательства об экстремизме.
Организаторы культурных мероприятий и исполнители обязаны тщательно проверять репертуар на предмет наличия запрещенной песни. За нарушение грозит административная ответственность вплоть до закрытия площадки.
* Внесена в список экстремистских материалов.