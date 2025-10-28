Популярнейший шансон признали экстремистским в РФ: как не нарваться на уголовку и можно ли слушать

Министерство юстиции РФ включило композицию «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах»* исполнителя Мафика в Федеральный список экстремистских материалов. Трек и его текст были доступны в интернете и ранее находились в свободном доступе, теперь по действующему законодательству распространители могут нарваться на уголовное преследование и блокировку интернет-ресурса. URA.RU разобралось, что стало причиной запрета популярной песни в жанре шансона.