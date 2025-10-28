APNews: Более 40 тысяч туристов эвакуировали из-за ливней во Вьетнаме

К утру 28 октября уровень воды в реке Хоай достиг 4,62 метра, превысив критический уровень в Хюэ и Хойане. В результате туристам пришлось покинуть свои места пребывания на лодках, так как уровень воды в реке поднялся почти на два метра. Около 40 тысяч приезжих были эвакуированы и размещены в других отелях, как сообщают вьетнамские СМИ.