APNews: Более 40 тысяч туристов эвакуировали из-за ливней во Вьетнаме

Во Вьетнаме за последние сутки зафиксировано рекордное количество осадков, что привело к масштабным наводнениям, оползням и повреждениям зданий, сообщает APNews. Из-за разгула стихии властям пришлось эвакуировать туристов и местных жителей.
В центральной части страны реки вышли из берегов, затопив дома, поля и популярные туристические места, включая культурные центры Хюэ и Хойан, которые являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По данным AP, к вечеру 27 октября в городе Хюэ выпало 1085 мм осадков всего за сутки, что стало самым высоким показателем осадков, когда-либо зарегистрированным во Вьетнаме.
К утру 28 октября уровень воды в реке Хоай достиг 4,62 метра, превысив критический уровень в Хюэ и Хойане. В результате туристам пришлось покинуть свои места пребывания на лодках, так как уровень воды в реке поднялся почти на два метра. Около 40 тысяч приезжих были эвакуированы и размещены в других отелях, как сообщают вьетнамские СМИ.
Ранее KP.RU сообщил, что сезон дождей и тайфунов во Вьетнаме бушует с сентября 2025 года — жертвы были еще месяц назад.