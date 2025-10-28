На Западе оценили эффективность «Буревестника»: может не только нанести реальный удар

На Западе оценили эффективность российской ракеты «Буревестник». Оказалось, что оружие может нанести не только реальный удар, но и послужить хорошим рычагом давления в дипломатии. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что высокоточная крылатая ракета «Буревестник» может предоставить Российской Федерации мощный инструмент для воздействия на США в рамках переговоров по контролю над вооружениями. Это связано с тем, что данная ракета представляет серьезную угрозу для американского проекта противоракетной обороны «Золотой купол».
«Буревестник», указывает издание, представляет собой «потенциальную угрозу для предложенной (президентом США Дональдом — прим. ред.) Трампом системы ПРО “Золотой купол” благодаря способности летать на низких высотах, поэтому “это могло бы дать Москве потенциальный рычаг давления в переговорах”», — говорится в сообщении от иностранного издания.
Но нужно отметить, что в Кремле заявили, что надеются на то, что испытания ракеты «Буревестник» не отразятся в негативном плане на дипломатические отношения между США и Россией, которые и так находятся на низком уровне.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп уже отреагировал на испытание российского новейшего оружия. Он заявил, что Москва точно в игры играть не будет, так же как и Вашингтон.