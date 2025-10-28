Устал воевать — сдавайся! Эксперт о разнице менталитета западных и русских армий

Яков Кедми отмечает, что и в израильской армии советские постулаты остались живы. «Когда воюешь за свою страну, воюешь до смерти. И слава Богу, большая часть нашей армии воюет так, как мы научились у России, ведь большинство основавших страну приехали из России и вот этот дух привезли. И пока он в нашей армии, а не американской армии, я думаю, что у нас есть шанс», — говорит эксперт, акцентируя внимание, что западные армии обречены в войне с Россией. -0-