Устал воевать — сдавайся! Эксперт о разнице менталитета западных и русских армий

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Русский умрет, но не сдастся, а европеец или американец сдастся, когда устанет воевать. В чем разница поведения военных на поле боя, разъяснил в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА политический аналитик, военный эксперт, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми.
Аналитик поднял тему военнопленных в современности — как при вооруженных конфликтах ими становятся, что с ними происходит «на той стороне», как они возвращаются и какие потом проблемы у них появляются. По его словам, в советской армии на этот счет был основной слоган: «Ты воюешь, пока ты жив», то есть русские солдаты шли в бой с противником, рискую собственной жизнью ради Родины.
«А в британской, европейской, американской армии какой сегодня приказ? “Ты воюй, пока ты можешь”. Устал — сдавайся, — подчеркнул эксперт. — Сдавайся, это благородно. Это воинская доблесть. “А у этих дикарей русских — они воюют до смерти”. Они этого понять не могут. И никогда не поймут. Но это их проблемы».
Яков Кедми отмечает, что и в израильской армии советские постулаты остались живы. «Когда воюешь за свою страну, воюешь до смерти. И слава Богу, большая часть нашей армии воюет так, как мы научились у России, ведь большинство основавших страну приехали из России и вот этот дух привезли. И пока он в нашей армии, а не американской армии, я думаю, что у нас есть шанс», — говорит эксперт, акцентируя внимание, что западные армии обречены в войне с Россией. -0-