В НовГУ обнаружили рекордное количество микропластика в треске Баренцева моря

«Частицы микропластика были обнаружены в 14 из 23 образцов — от одной до пяти частиц на особь. Что касается формы частиц, в суммарной выборке преобладали фрагменты — 47%, также были отмечены волокна — 18%, пленки — 21% и частицы краски — 14%. Линейные размеры выделенных частиц в общей выборке варьировались от 0,21 до 10,24 мм, из них 89% были отнесены к категориям микропластика и 11% — к категории мезопластика. В общей выборке преобладали частицы с линейным размером 0,5−1 мм. Был определен состав семи частиц — мы выявили три частицы полиэфира, две — полипропилена и по одной — полиэтилена и полиизопрена», — сказал Жданов.