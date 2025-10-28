В Европе рассказали, что поможет добиться мира между Россией и Украиной. Отмечается, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что только президент США Дональд Трамп может быть единственной надеждой на продвижение диалога. Свое мнение он выразил в разговоре с белорусскими журналистами издания «Первый информационный».
«Я считаю, что президент Трамп — единственная надежда на мир», — рассказал венгерский дипломат.
Западноевропейские лидеры, по его словам, умышленно саботируют мирные предложения Трампа, направленные на разрешение украинского конфликта. Он также обвинил их в провале предыдущих мирных инициатив.
Нужно отметить, что, по словам Сийярто, европейские лидеры не намерены способствовать встрече президентов США и РФ в Будапеште. ЕС продолжает надеяться на продолжение конфликта и хочет и дальше спонсировать киевский режим оружием.