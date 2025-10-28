«Единственная надежда»: в Европе рассказали, что поможет добиться мира между РФ и Украиной

В Европе рассказали, что поможет добиться мира между Россией и Украиной. Отмечается, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что только президент США Дональд Трамп может быть единственной надеждой на продвижение диалога. Свое мнение он выразил в разговоре с белорусскими журналистами издания «Первый информационный».