Количество автомобилей уменьшилось на парковках в центре Петербурга из-за новых тарифов

Количество автомобилей заметно уменьшилось на парковках в центре Петербурга. Причиной этому стали новые тарифы на парковку. Об этом сообщил Михаил Курдяев, глава Городского центра управления парковками в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». С момента запуска новой системы платной парковки прошло всего две недели. Ранее центрально-планировочная зона была разделена на четыре тарифных зоны: с оплатой 100, 200, 280 и 360 рублей.
— Более высокий тариф в 360 рублей действует на участках с самой высокой загруженностью — более 85 процентов улиц. На менее загруженных участках сохранился прежний тариф в 100 рублей, — рассказал глава горцентра. По словам Михаила Курдяева, количество транзакций в Центральном районе сократилось на 30 процентов. Также он отметил, что между самыми популярными зонами наблюдается перераспределение, но окончательные выводы делать пока рано.
На сегодняшний день месячный абонемент для категории «B» стоит 32 тысячи рублей. Для категории «A» — 16 тысяч рублей. Для грузовиков и автобусов — 65 тысяч рублей.