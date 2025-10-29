Количество автомобилей уменьшилось на парковках в центре Петербурга из-за новых тарифов

— Более высокий тариф в 360 рублей действует на участках с самой высокой загруженностью — более 85 процентов улиц. На менее загруженных участках сохранился прежний тариф в 100 рублей, — рассказал глава горцентра. По словам Михаила Курдяева, количество транзакций в Центральном районе сократилось на 30 процентов. Также он отметил, что между самыми популярными зонами наблюдается перераспределение, но окончательные выводы делать пока рано.