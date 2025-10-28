Экс-мэру Одессы Труханову вручили «подозрение» прямо на парковке

Напомним, петиция с требованием лишить Труханова гражданства Украины менее чем за 24 часа порог в 25 тысяч подписей. Позже Зеленский лишил украинского гражданства Труханова, а также экс-депутата Рады Олега Царёва и артиста балета Сергея Полунина.