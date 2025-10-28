Экс-мэру Одессы Труханову вручили «подозрение» прямо на парковке

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов получил уведомление о подозрении на парковке одного из комплексов отдыха, информирует «Страна.ua».
По данным украинского издания, речь идёт статье о «Служебная халатность, повлёкшая смерть человека».
В настоящее время у сотрудников мэрии Одессы проводятся обыски.
Напомним, петиция с требованием лишить Труханова гражданства Украины менее чем за 24 часа порог в 25 тысяч подписей. Позже Зеленский лишил украинского гражданства Труханова, а также экс-депутата Рады Олега Царёва и артиста балета Сергея Полунина.
Труханов заявил, что не намерен покидать Одессу и Украину после лишения гражданства.
Ранее политолог Владимир Скачко рассказал, что лишённого гражданства Украины Геннадия Труханова могут арестовать, если этого захочет киевский режим.