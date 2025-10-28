В открытом космосе впервые вырастили идеальные кристаллы

Комплекс научной аппаратуры для молекулярно-лучевой эпитаксии эксперимента «Экран-М» предназначен для выращивания высокочистых и сверхточных полупроводников с использованием преимуществ космического вакуума и невесомости. Оборудование разработано Институтом физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН. Других подобных исследовательских программ в мире не существует.