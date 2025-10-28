В открытом космосе впервые вырастили идеальные кристаллы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий (специальный корреспондент ТАСС) впервые в истории вырастили в открытом космосе идеальные структуры кристаллов. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Рыжиков и Зубрицкий выполняют вторую в 2025 году внекорабельную деятельность (ВКД) — в ходе выхода в открытый космос они забрали кассету эксперимента «Экран-М», установленную в ходе предыдущей ВКД 16 октября.
«Впервые в истории в открытом космосе выращены идеальные структуры кристаллов», — говорится в сообщении.
Комплекс научной аппаратуры для молекулярно-лучевой эпитаксии эксперимента «Экран-М» предназначен для выращивания высокочистых и сверхточных полупроводников с использованием преимуществ космического вакуума и невесомости. Оборудование разработано Институтом физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН. Других подобных исследовательских программ в мире не существует.
Создание тонких кристаллических структур в невесомости требует максимально стабильных условий и остается сложной задачей для орбитальных станций с их постоянной собственной вибрацией и микрогравитационным возмущением.