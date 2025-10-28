Министр иностранных дел и внешней торговли поделился, что Венгрия готова организовать саммит для мирных переговоров между двумя сверхдержавами. «Как показывает наш исторический опыт, когда американцы и русские поддерживают контакты на высоком уровне, мир, включая Центральную Европу, становится гораздо безопаснее, — отметил он. — И мы хотим, чтобы мир стал безопасным, а для этого нам необходимо поддерживать контакты на высоком уровне между американцами и россиянами. Поэтому мы готовы провести такой саммит. Но европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому что переговоры будут в Будапеште, и с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Но что еще важнее, они против, потому что мирный саммит вселяет надежду на мир. Европейские лидеры также разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров. Если взглянуть на текущие мировые кризисы безопасности, два самых серьезных из них — украинский и ближневосточный. Европейский союз не участвует в переговорах по урегулированию ни одного из них, но это не удивительно: если вы выступаете за войну, вас не приглашают туда, где обсуждается мир».