Сийярто: восстановление мира в регионе возможно при условии всеобъемлющего соглашения между США и Россией

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановление мира и разрешение украинского конфликта возможно при условии всеобъемлющего соглашения между США и Россией. Об этом в эфире «Первого информационного» телеканала сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает БЕЛТА.
Говоря об украинском конфликте, он отметил, что надежду в его урегулировании связывает с главой Белого дома Дональдом Трампом. «Я считаю, что президент Трамп — единственная надежда на мир. Я действительно верю, что он прилагает огромные усилия для достижения мира, — сказал Петер Сийярто. — Если бы западноевропейские лидеры не подрывали его усилия в прошлом, он мог бы уже добиться успеха, но, к сожалению, западноевропейские лидеры не заинтересованы в восстановлении мира в нашем регионе».
Министр иностранных дел и внешней торговли поделился, что Венгрия готова организовать саммит для мирных переговоров между двумя сверхдержавами. «Как показывает наш исторический опыт, когда американцы и русские поддерживают контакты на высоком уровне, мир, включая Центральную Европу, становится гораздо безопаснее, — отметил он. — И мы хотим, чтобы мир стал безопасным, а для этого нам необходимо поддерживать контакты на высоком уровне между американцами и россиянами. Поэтому мы готовы провести такой саммит. Но европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому что переговоры будут в Будапеште, и с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Но что еще важнее, они против, потому что мирный саммит вселяет надежду на мир. Европейские лидеры также разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров. Если взглянуть на текущие мировые кризисы безопасности, два самых серьезных из них — украинский и ближневосточный. Европейский союз не участвует в переговорах по урегулированию ни одного из них, но это не удивительно: если вы выступаете за войну, вас не приглашают туда, где обсуждается мир».
Петер Сийярто подчеркнул, что конфликт в Украине напрямую затрагивает Европу. «Война идет в Европе, гибнут европейцы, разрушается европейская инфраструктура, наносится ущерб европейской экономике. Поэтому я не вижу ни одного аспекта, где мы не были бы заинтересованы это остановить. Я надеюсь, что президент Трамп проявит достаточно силы духа, чтобы, несмотря на подрывные усилия европейцев, ему удалось заключить соглашение с русскими. Потому что, на мой взгляд, необходимым условием для восстановления мира в нашем регионе является всеобъемлющее соглашение между США и Россией», — поделился министр иностранных дел и внешней торговли.
Петер Сийярто также отметил большой миротворческий потенциал Президента Беларуси Александра Лукашенко. «Беларусь всегда играла важную роль в миротворчестве. Не стоит забывать, что первые мирные переговоры между Россией и Украиной состоялись именно здесь, в Беларуси. Мы всегда уважали тот факт, что Минское соглашение об урегулировании первого подобного конфликта в регионе было названо Минским соглашением. Поэтому Минское соглашение для нас означает мир или поиск мира. И мы очень уважаем это и готовы сотрудничать со всеми, кто выступает за восстановление мира в нашем регионе», — сказал министр.