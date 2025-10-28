Ричмонд
Детям Донбасса помогают освоить школьную программу

Всероссийское волонтерское движение «Посылки на Донбасс» при поддержке Центра социальных инициатив «Поможем вместе» оказывают всестороннюю помощь жителям региона.

Всероссийское волонтерское движение «Посылки на Донбасс» с начала специальной военной операции регулярно передает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Сообщество объединяет волонтеров из более чем 30 городов нашей страны, в одном только московском отделении задействованы около 300 активистов, рассказала «Вечерней Москве» руководитель и создатель движения Анна Баранова.

— Друзья-блогеры поддержали меня, распространив информацию про «Посылки на Донбасс» в социальных сетях, благодаря чему нам удалось буквально за полмесяца самоорганизоваться во многих городах Донбасса, — вспоминает Анна Баранова.

Активисты успевают оказать поддержку большому количеству уязвимых категорий населения из Донбасса. Например, недавно они помогли матери-одиночке, чей муж погиб на фронте.

Еще они доставили необходимые вещи двум пожилым людям, эвакуированным из Авдеевки. Сейчас они находятся в тяжелом положении, за гуманитарной помощью приезжала дочь. О всей проделанной работе волонтеры отчитываются в телеграм-канале «Посылки на Донбасс. Журнал».

— К сожалению, у переселенцев практически никаких вещей с собой нет, поскольку их эвакуировали в срочном порядке, — отмечает руководитель движения Анна Баранова. — Люди нуждаются в кухонной утвари, медикаментах, одежде, средствах личной гигиены, продуктах питания.

Недавно я выезжала в город Золотое в Луганской Народной Республике. В том поселении после боевых действий на домах даже кровли не осталось, поэтому нам пришлось закупать строительные материалы, чтобы привести строения хоть в относительный порядок.

Также волонтеры беспокоятся о том, как растут и развиваются дети из прифронтовых районов. Они почти все время проводят в подвалах, многие ребята отстают по школьной программе. Поэтому был создан проект «Бесплатная онлайн-школа для детей Донбасса». Его участники оказывают психологическую и физическую помощь в реабилитации детей.

— У нас сейчас около 80 учеников и 100 преподавателей, — говорит руководитель движения «Посылки на Донбасс» Анна Баранова. — Даже есть педагоги из Европы, помогающие освоить точные науки. А еще реабилитологи, которые дают консультации, рассказывают, как работать с детьми, успокаивать их, делать массаж.

А к прошлому Новому году, при поддержке Министерства образования ДНР, волонтеры организовали поездку на автобусе в Ростовскую область для 45 детей из прифронтовых районов. Их сводили в Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

— Ребята прекрасно себя вели, внимательно слушали экскурсовода, — делится Анна Баранова. — А в аквапарке их глаза горели от счастья. Когда пришло время возвращаться, ребята чуть ли не плакали, так не хотели возвращаться в тот ужас.

Особенно Анне запомнилось, как одна из девочек подарила ей розу. Ведь этот цветок стал символом стойкости и мужества дончан.

— Видимо, родители дали малышке деньги на сладости. А она пошла в цветочный, когда мы уже возле автобуса стояли, готовясь к отъезду в Донецк, — делится Анна Баранова. — Я была тронута до глубины души. Надеюсь, что и на эти зимние праздники получится повторить поездку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Милада Ляпина, член Международной ассоциации супервизоров, системных консультантов-психологов и феноменологов (МАССКиФ), психолог, системный терапевт:

— Долгое пребывание в состоянии угрозы разрушает базовое чувство безопасности ребенка. Тело и нервная система существуют в режиме выживания, а не развития. Поэтому нужно присутствие и поддержка взрослых. Важно говорить с детьми простыми фразами: «Ты не один», «Я рядом», «Сейчас все спокойно». Держать за руку, обнимать.