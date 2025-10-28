Детям Донбасса помогают освоить школьную программу

Всероссийское волонтерское движение «Посылки на Донбасс» при поддержке Центра социальных инициатив «Поможем вместе» оказывают всестороннюю помощь жителям региона.
Всероссийское волонтерское движение «Посылки на Донбасс» с начала специальной военной операции регулярно передает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Сообщество объединяет волонтеров из более чем 30 городов нашей страны, в одном только московском отделении задействованы около 300 активистов, рассказала «Вечерней Москве» руководитель и создатель движения Анна Баранова.
— Друзья-блогеры поддержали меня, распространив информацию про «Посылки на Донбасс» в социальных сетях, благодаря чему нам удалось буквально за полмесяца самоорганизоваться во многих городах Донбасса, — вспоминает Анна Баранова.
Активисты успевают оказать поддержку большому количеству уязвимых категорий населения из Донбасса. Например, недавно они помогли матери-одиночке, чей муж погиб на фронте.
Еще они доставили необходимые вещи двум пожилым людям, эвакуированным из Авдеевки. Сейчас они находятся в тяжелом положении, за гуманитарной помощью приезжала дочь. О всей проделанной работе волонтеры отчитываются в телеграм-канале «Посылки на Донбасс. Журнал».
— К сожалению, у переселенцев практически никаких вещей с собой нет, поскольку их эвакуировали в срочном порядке, — отмечает руководитель движения Анна Баранова. — Люди нуждаются в кухонной утвари, медикаментах, одежде, средствах личной гигиены, продуктах питания.
Недавно я выезжала в город Золотое в Луганской Народной Республике. В том поселении после боевых действий на домах даже кровли не осталось, поэтому нам пришлось закупать строительные материалы, чтобы привести строения хоть в относительный порядок.
Также волонтеры беспокоятся о том, как растут и развиваются дети из прифронтовых районов. Они почти все время проводят в подвалах, многие ребята отстают по школьной программе. Поэтому был создан проект «Бесплатная онлайн-школа для детей Донбасса». Его участники оказывают психологическую и физическую помощь в реабилитации детей.
— У нас сейчас около 80 учеников и 100 преподавателей, — говорит руководитель движения «Посылки на Донбасс» Анна Баранова. — Даже есть педагоги из Европы, помогающие освоить точные науки. А еще реабилитологи, которые дают консультации, рассказывают, как работать с детьми, успокаивать их, делать массаж.
А к прошлому Новому году, при поддержке Министерства образования ДНР, волонтеры организовали поездку на автобусе в Ростовскую область для 45 детей из прифронтовых районов. Их сводили в Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».
— Ребята прекрасно себя вели, внимательно слушали экскурсовода, — делится Анна Баранова. — А в аквапарке их глаза горели от счастья. Когда пришло время возвращаться, ребята чуть ли не плакали, так не хотели возвращаться в тот ужас.
Особенно Анне запомнилось, как одна из девочек подарила ей розу. Ведь этот цветок стал символом стойкости и мужества дончан.
— Видимо, родители дали малышке деньги на сладости. А она пошла в цветочный, когда мы уже возле автобуса стояли, готовясь к отъезду в Донецк, — делится Анна Баранова. — Я была тронута до глубины души. Надеюсь, что и на эти зимние праздники получится повторить поездку.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Милада Ляпина, член Международной ассоциации супервизоров, системных консультантов-психологов и феноменологов (МАССКиФ), психолог, системный терапевт:
— Долгое пребывание в состоянии угрозы разрушает базовое чувство безопасности ребенка. Тело и нервная система существуют в режиме выживания, а не развития. Поэтому нужно присутствие и поддержка взрослых. Важно говорить с детьми простыми фразами: «Ты не один», «Я рядом», «Сейчас все спокойно». Держать за руку, обнимать.