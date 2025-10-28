Детям Донбасса помогают освоить школьную программу

Также волонтеры беспокоятся о том, как растут и развиваются дети из прифронтовых районов. Они почти все время проводят в подвалах, многие ребята отстают по школьной программе. Поэтому был создан проект «Бесплатная онлайн-школа для детей Донбасса». Его участники оказывают психологическую и физическую помощь в реабилитации детей.