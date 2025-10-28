Приоритет отдают крупной технике, нужной бойцам

— В ходе своих поисков я заехала в Белгород, где познакомилась с другими волонтерами. Вместе с ними я выезжала к бойцам, которые показали мне список того, что им было нужно, — рассказывает Надежда Боброва. — Так что первые поездки к ним я совершала самостоятельно. Потом они меня надоумили: чтобы было проще собирать все необходимое и искать единомышленников, мне нужна группа. Так постепенно и появилось движение.