Приоритет отдают крупной технике, нужной бойцам

Столичные волонтеры движения «ВМЕСТЕ к ПОБЕДЕ с Надеждой» занимаются сбором гуманитарной помощи для участников спецоперации. «Вечерняя Москва» пообщалась с основательницей движения Надеждой Бобровой.
В 2022 году близкий человек Надежды пропал без вести в зоне СВО. Девушка занималась его поисками.
— В ходе своих поисков я заехала в Белгород, где познакомилась с другими волонтерами. Вместе с ними я выезжала к бойцам, которые показали мне список того, что им было нужно, — рассказывает Надежда Боброва. — Так что первые поездки к ним я совершала самостоятельно. Потом они меня надоумили: чтобы было проще собирать все необходимое и искать единомышленников, мне нужна группа. Так постепенно и появилось движение.
Надежда Боброва заверяет: она никому не отказывает в помощи — каким бы ни был запрос, вместе с движением они стараются его исполнить. Как только все собрано, девушка отправляется в путь.
— Я считаю, что лучше увидеть все своими глазами, чем передавать помощь через кого-то другого, — отмечает Боброва. — Хотя у нас много друзей-волонтеров со всей России. Мы можем чем-то помочь им, чтобы они обеспечивали свои подразделения, а они точно так же могут прийти к нам на выручку.
Сегодня у Надежды есть целая команда. Муж ее «правой руки» Ольги служит в зоне спецоперации. Они привозят гуманитарную помощь не только его подразделению, но и другим отрядам: слава о волонтерах распространяется по сарафанному радио.
В первую очередь Надежда старается привозить бойцам технику: машины, моторные лодки, бензопилы, дроны-детекторы «Птицелов».
— В зону спецоперации раньше я выезжала раза два-три в месяц. Сейчас, поскольку мы делаем упор на довольно крупную технику, отправляемся туда раз в месяц. Такие покупки недешевые, так что нужно время, чтобы собрать деньги на них, — рассказывает девушка. — Мы, конечно, не забываем и про вещи первой необходимости: бинты, лекарства, вкусную еду, теплые вещи или строительные материалы. Но в первую очередь хочется оказывать парням помощь в крупных масштабах.
СПРАВКА.
Дрон-детектор «Птицелов» — это устройство, разработанное волонтерами. Сделан он настолько хорошо, что Министерство обороны России приняло его на вооружение: с января этого года его централизованно поставляют в зону проведения спецоперации. Детектор, в отличие от аналогов, способен определять тип БПЛА и частоту его видеопередатчика.