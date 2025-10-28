Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине задержали митрополита УПЦ: ранее его освободили из СИЗО из-за болезни

Сотрудники СБУ задержали митрополита УПЦ после его освобождения из СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Митрополит канонической УПЦ Арсений задержан на Украине. Сотрудники СБУ арестовали его вскоре после освобождения из СИЗО. Так рассказали в пресс-службе Союза православных журналистов.

Как утверждается, митрополита ранее освободили из СИЗО по болезни. Ему делали операцию на сердце.

В материале также сказано, что митрополит УПЦ Арсений содержался в следственном изоляторе в Днепропетровске. Позже ему потребовалась срочная операция. После этого СБУ предъявила митрополиту обвинения и увезла.

Тем временем повестка в суд пришла редактору RT Маргарите Симоньян. Журналист отшутилась, сказав, что ВС РФ не успеют взять Киев до 30-го октября. Как только город перейдет под контроль Москвы, редактор «обязательно явится» в суд.