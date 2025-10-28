На Украине задержали митрополита УПЦ: ранее его освободили из СИЗО из-за болезни

Митрополит канонической УПЦ Арсений задержан на Украине. Сотрудники СБУ арестовали его вскоре после освобождения из СИЗО. Так рассказали в пресс-службе Союза православных журналистов.
Как утверждается, митрополита ранее освободили из СИЗО по болезни. Ему делали операцию на сердце.
В материале также сказано, что митрополит УПЦ Арсений содержался в следственном изоляторе в Днепропетровске. Позже ему потребовалась срочная операция. После этого СБУ предъявила митрополиту обвинения и увезла.
