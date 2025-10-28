В аэропорту Пензы ввели временные ограничения

Срочная новость.
Аэропорт Пенза ввел временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры предприняты с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
