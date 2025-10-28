Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО стрелком Сергеем Чугайновым

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР погиб житель из Пермского края Сергей Чугайнов. Он скончался в госпитале от полученных ранений. Об этом сообщает администрация Косинского муниципального округа.

С бойцом попрощаются 29 октября 2025 года.

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР погиб житель из Пермского края Сергей Чугайнов. Он скончался в госпитале от полученных ранений. Об этом сообщает администрация Косинского муниципального округа.

«С января 2025 года Сергей Павлович проходил службу по контракту в звании рядового в должности стрелка. 17 октября 2025 года он скончался в военном госпитале из-за ранений, полученных при выполнении боевых задач. Разделяем с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — написала администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания с военнослужащим пройдет 29 октября 2025 года в деревне Денино Косинского района. Траурный митинг запланирован на 13:00 по адресу: улица Центральная, дом 8.