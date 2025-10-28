Жительница Малоритского района заплатила за новогоднюю елку, но так ее и не получила

При этом несмотря на то, что женщина владела информацией о мошенниках в сети, ее не смутило отсутствие контактного телефона и адреса в аккаунте продавца. Подав заявку на товар, она оговорила в переписке условия оплаты и доставки: продавец потребовал предоплату и обещал в течение недели прислать елку. Условия покупательницу устроили, она перечислила на указанный продавцом лицевой счет Br300.