Жительница Малоритского района заплатила за новогоднюю елку, но так ее и не получила

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники вышли на новогодний чес: очередная жертва заплатила за елку, которую не получила. Об этом рассказали БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В Малоритский РОВД обратилась 34-летняя жительница района. Она пожаловалась, что неизвестные под предлогом продажи елки обманным путем выманили у нее деньги. В инстаграме ей попалось рекламное объявление о продаже искусственных елей, среди которых ей особенно приглянулась модель со встроенной гирляндой. Цена и удобные условия доставки окончательно убедили женщину — надо брать.
При этом несмотря на то, что женщина владела информацией о мошенниках в сети, ее не смутило отсутствие контактного телефона и адреса в аккаунте продавца. Подав заявку на товар, она оговорила в переписке условия оплаты и доставки: продавец потребовал предоплату и обещал в течение недели прислать елку. Условия покупательницу устроили, она перечислила на указанный продавцом лицевой счет Br300.
После этого прошло более двух недель. Многократно обращаясь к продавцу с вопросом, когда же ждать пушистую красавицу, ответа женщина не так и не получила. Оставшись без новогодней ели и без денег, она отправилась в милицию, поняв, что стала жертвой аферистов. −0-