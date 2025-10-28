На Украине начали продавать шоколадки с настоящими личинками

«В украинских магазинах в продаже появился шоколад с довольно необычной начинкой — настоящими хрустящими личинками. Такие сладости имеют и соответствующее название — “Жуколад”. Купить такой необычный батончик можно во Львове и Киеве с 28 октября в сети магазинов “Аврора”, — сказано в публикации СМИ. Отмечается, что одна плитка такого шоколада стоит 49 гривен (чуть более одного доллара).