Некоторые сотрудники службы безопасности ООН не вышли на работу. Об этом информировал представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик во время брифинга для прессы.
«Ряд сотрудников безопасности не явились на работу, и вам следует спросить у них, какова их мотивация», — сказал Дюжаррик журналистам, упомянув о «кадровой проблеме» и «беспрецедентных финансовых трудностях» всемирной организации. При этом представитель Генсека заверил, что безопасность в здании ООН находится на должном уровне и выразил надежду, что сотрудники вернутся к работе.
При этом РИА Новости пишет о закрытии одного из КПП в здании Всемирной организации и «пробке» из дипломатов, которая образовалась на входе в штаб-квартиру во вторник 28 октября. При этом один из сотрудников службы безопасности ООН объяснил агентству, что его коллеги не вышли на работу из-за нежелания работодателя оплачивать сверхурочные.
Еще год назад Генсек ООН Гутерриш информировал, что Всемирной организации приходится экономить на всем из-за острой нехватки средств. Сообщалось, что в штаб-квартире ООН отключали эскалаторы, кондиционеры и отопления и вводили некоторые другие ограничения.
Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров указал, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не выполняет требования Устава организации, что вызывает серьезное беспокойство Москвы.