Часть охранников в ООН не вышли на работу на фоне финансового кризиса организации

Дюжаррик заявил о беспрецедентных финансовых трудностях в Организации Объединённых Наций.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые сотрудники службы безопасности ООН не вышли на работу. Об этом информировал представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик во время брифинга для прессы.

«Ряд сотрудников безопасности не явились на работу, и вам следует спросить у них, какова их мотивация», — сказал Дюжаррик журналистам, упомянув о «кадровой проблеме» и «беспрецедентных финансовых трудностях» всемирной организации. При этом представитель Генсека заверил, что безопасность в здании ООН находится на должном уровне и выразил надежду, что сотрудники вернутся к работе.

При этом РИА Новости пишет о закрытии одного из КПП в здании Всемирной организации и «пробке» из дипломатов, которая образовалась на входе в штаб-квартиру во вторник 28 октября. При этом один из сотрудников службы безопасности ООН объяснил агентству, что его коллеги не вышли на работу из-за нежелания работодателя оплачивать сверхурочные.

Еще год назад Генсек ООН Гутерриш информировал, что Всемирной организации приходится экономить на всем из-за острой нехватки средств. Сообщалось, что в штаб-квартире ООН отключали эскалаторы, кондиционеры и отопления и вводили некоторые другие ограничения.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров указал, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не выполняет требования Устава организации, что вызывает серьезное беспокойство Москвы.

