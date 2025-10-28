«Скорая дежурила на площадке»: Бурунов и Петров рассказали о работе с Поповым

Актеры Сергей Бурунов и Александр Петров поделились трогательными воспоминаниями о Романе Попове, звезде сериала «Полицейский с Рублевки», который продолжал сниматься, несмотря на тяжелый диагноз. В 2018 году Попов, ставший народным любимцем благодаря роли Мухича, узнал о своей болезни прямо во время съемок.
Бурунов, изначально скептически относившийся к появлению Попова в проекте как к «непрофессиональному» актеру из Comedy Club, был приятно удивлен его актерским талантом.
— Он был удивительной силы воли человек. Жизнерадостный очень. Позитивный. Светлая ему память, — вспоминает Бурунов, отмечая, что Попов «встроился в систему» и «работал блистательно».
Бурунов рассказал, что скорая помощь регулярно дежурила на съемочной площадке, врачи оказывали Попову помощь, а он, превозмогая боль, выходил на съемочную площадку.
— Это вот прям подвиг настоящий. Многим бы поучиться этому, такому отношению к делу, — подчеркнул актер.
Он добавил, что это было «незабываемо, больно и страшно», но в то же время вызывало «восхищение и уважение».
Петров, сыгравший главную роль в сериале, также поделился своими воспоминаниями. Он отметил, что работать с Поповым было «кайфово», и тот всегда был готов к съемочному дню, относился к коллегам с любовью и искренностью.
— Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, талантливый человек! Невероятной силы мужество было в тебе, — написал Петров, подчеркнув, что Попов был примером настоящего мужчины, любящего семью и всегда сохраняющего юмор.
Звезда сериала София Каштанова подтвердила слова коллег, добавив, что Попов был «харизматичным, хорошим мужем, отцом и актером», которого будут вспоминать с улыбкой, передает StarHit.
О смерти актера стало известно 28 октября: он умер на 41-м году жизни. Перед смертью был в коме и находился в крайне тяжелом состоянии, кроме того, он был подключен к аппарату жизнеобеспечения.
Известность пришла к нему после съемок в сериале «Полицейский с Рублевки» и участия в телешоу Comedy Club. О жизненном пути и болезни артиста — в материале «Вечерней Москвы».