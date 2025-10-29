Ричмонд
Народный календарь. Почему нельзя стирать вещи на Иванов день, 1 ноября

1 ноября православные называют Днем Святого Садока — небесного покровителя умерших без покаяния. По традиции, в эту дату верующие празднуют перенесение мощей Иоанна Рыльского — святого Болгарской церкви и покровителя болгарского народа.

На Руси в этот день нельзя было отказывать тем, кому необходима милостыня — считалось, что из-за этого можно весь следующий год прожить в нищете.

Одежду, которая сушится на улице, тоже следует убрать в дом. Кроме того, 1 ноября нельзя стирать. Народ верил, что человек, который наденет эту одежду, притянет к себе несчастье.

Приметы погоды.

Если в этот день холод и снег — весна будет поздняя и холодная, если оттепель — теплая.

Ночью небо было облачным, а при восходе солнца прояснилось — днем осадков не будет.

Перелетные птицы летят высоко — к снежной зиме. Если они летят низко — снега почти не будет.

Выпал снег и высокая влажность — весной будет много подснежников.

Именины в этот день отмечают: Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей и Феликс.