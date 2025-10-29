В Госдуме предложили на 20% увеличить компенсацию оплаты за детсад

«За последние годы плата за детские сады выросла, а компенсация осталась прежней. Это несправедливо по отношению к родителям, особенно к многодетным. Мы предлагаем восстановить баланс между затратами семьи и участием государства», — отметил Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю, первый заместитель руководителя фракции партии «Справедливая Россия».