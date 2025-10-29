Обвинивший курян в беззащитности перед вторжением ВСУ Балицкий извинился

В своем сообщении Балицкий также разъяснил, что под словом «курчане» он имел в виду бывшее руководство области. По его словам, этих людей обвиняют в хищении миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений, что и привело к вторжению. Глава Запорожской области выразил надежду, что жители Курской области поймут его позицию, и добавил, что виновные в коррупции заслуживают самого строгого наказания.