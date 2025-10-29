Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Лонгина Сотника 29 октября на Вратник

Собрали приметы и запреты на 29 октября, когда отмечают день Лонгина Сотника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 29 октября вспоминает святого Лонгина Сотника Каппадокийского. В народе празднуют Лонгина Сотника. Есть и еще одно название — Вратник. Оно связано с тем, что в указанный день проводили различные ритуалы у ворот.

Что нельзя делать 29 октября.

Не рекомендуется планировать, а также начинать новые дела. Это может обернуться кражами и потерями. Не следует ругаться и находиться в плохом настроении. Предки верили, что подобное может спровоцировать неприятности.

Что можно делать 29 октября.

По традиции, в названный день было принято молиться святому и просить у него избавления от болезней глаз. А еще хозяйки выносили из дома вещи на мороз, чтобы из проветрить и прогреть.

Согласно приметам, редкие облака в небе предупреждают о морозной погоде. Бледная Луна указывала на снег и мороз.

