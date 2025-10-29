«Шпионы, погони, государственные секреты — это просто интересно»

Но девяностые — это и зона максимальной турбулентности. Рушились моральные ориентиры, и ценности менялись на противоположные, у взрослых буквально почва из-под ног исчезала. Были, и голод, продуктовые талоны, деньги, больше похожие на фантики. Я помню царившие нищету, серость и грязь. Будто бесконечная глубокая осень или ранняя весна: под ногами жижа, люди торгуют чем попало на ящиках. Страна превратилась в сплошной блошиный рынок. Человек оказался в центре этого вихря — с яркими витринами и невозможностью обладать тем, что за ними стоит. Это была важная эпоха: с одной стороны, бандитизм, с другой — масса прекрасного, нового. Была какая-то всеобщая надежда на то, что вот теперь-то всё худшее позади и дальше только небо, только ветер, только радость впереди.