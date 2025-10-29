Во ВЦИОМ раскрыли, почему «главная травма россиян болит уже не так сильно»

«Именно такая угроза и объединяет нас сегодня. Речь не только об СВО, но и в целом об усилиях Запада “отменить” Россию, изолировать ее и поставить на колени. Политика Запада стала важнейшим стимулом к росту патриотизма и общественной консолидации вокруг президента Путина и его курса на суверенитет», — добавил глава ВЦИОМ.