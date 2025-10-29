Во ВЦИОМ раскрыли, почему «главная травма россиян болит уже не так сильно»

Большая внешняя угроза смягчила боль от травмы, полученной российским обществом в 90-е годы. Об этом в преддверие Дня народного единства рассказал aif.ru генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
«Наше общество сильно разобщено — с точки зрения жизненных возможностей, шансов, перспектив. Эта разобщенность родом из “лихих девяностых” с несправедливой приватизацией советской госсобственности», — сказал Фёдоров.
По его словам, уровень концентрации богатства в руках немногих у нас запредельно высок, и объединить такое общество способна только реальная, серьезная угроза.
«Именно такая угроза и объединяет нас сегодня. Речь не только об СВО, но и в целом об усилиях Запада “отменить” Россию, изолировать ее и поставить на колени. Политика Запада стала важнейшим стимулом к росту патриотизма и общественной консолидации вокруг президента Путина и его курса на суверенитет», — добавил глава ВЦИОМ.
В последние годы социальная травма, полученная из-за расслоения общества, болит не так сильно, поскольку СВО обеспечила некоторое «равенство в страдании», разложила тяготы и на бедных, и на богатых, считает Фёдоров.
«Возьмите, к примеру, налоговую реформу, которая бедных практически не затронула (и это правильно). Потому и социального единства у нас стало больше», — заключил эксперт.
