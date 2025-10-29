Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во ВЦИОМ раскрыли, почему «главная травма россиян болит уже не так сильно»

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров отметил, что объединить общество способна только реальная, серьезная угроза.

Источник: Аргументы и факты

Большая внешняя угроза смягчила боль от травмы, полученной российским обществом в 90-е годы. Об этом в преддверие Дня народного единства рассказал aif.ru генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

«Наше общество сильно разобщено — с точки зрения жизненных возможностей, шансов, перспектив. Эта разобщенность родом из “лихих девяностых” с несправедливой приватизацией советской госсобственности», — сказал Фёдоров.

По его словам, уровень концентрации богатства в руках немногих у нас запредельно высок, и объединить такое общество способна только реальная, серьезная угроза.

«Именно такая угроза и объединяет нас сегодня. Речь не только об СВО, но и в целом об усилиях Запада “отменить” Россию, изолировать ее и поставить на колени. Политика Запада стала важнейшим стимулом к росту патриотизма и общественной консолидации вокруг президента Путина и его курса на суверенитет», — добавил глава ВЦИОМ.

В последние годы социальная травма, полученная из-за расслоения общества, болит не так сильно, поскольку СВО обеспечила некоторое «равенство в страдании», разложила тяготы и на бедных, и на богатых, считает Фёдоров.

«Возьмите, к примеру, налоговую реформу, которая бедных практически не затронула (и это правильно). Потому и социального единства у нас стало больше», — заключил эксперт.

Полностью интервью Валерия Фёдорова читайте на aif.ru.