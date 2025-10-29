Архивные документы раскрыли новые факты о первом городничем Кургана.

Автор установил, что уже в 1784 году Розинг служил советником Тобольской казенной палаты, а позже стал надворным советником и директором домоводства. Он занимался организацией общественных работ и контролировал использование труда заключенных. Исследование также уточнило, что семья Розинга владела землями у озер Лукино и Малый Марай, где впоследствии появилась деревня Варварина. Каменный дом семьи, отмеченный на городском плане 1806 года, в 1810-м уже числился за его супругой Марией Ивановной. Розинг умер в Перми в 1820 году, а его потомки еще несколько лет владели имуществом в Кургане.