Мари Краймбрери подала иск на девять миллионов к стилисту Овечкину

Продюсерский центр «Мари Краймбрери» подал иск против стилиста Николая Овечкина, требуя взыскать с него около девяти миллионов рублей.
Заявление последовало после того, как Овечкин в интервью заявил, что все вопросы по проекту певицы урегулированы, что было опровергнуто продюсером Аленой Михайловой.
Михайлова сообщила, что Овечкин, с которым компания заключила договор в начале года, систематически получал деньги, не выполняя свои обязательства, и «систематически врал», при этом вновь брал средства под предлогом срочности или душещипательных историй. Эта схема повторялась, и мирные попытки урегулировать вопрос не увенчались успехом.
— Человек получал деньги, систематически не выполнял обязательства, систематически врал, затем снова брал деньги… и снова не выполнял обязательства. И так по кругу, — заявила Михайлова.
Она добавила, что попытки решить проблему мирно неоднократно предпринимались, но каждый раз заканчивались ложью.
В настоящее время исковые заявления уже находятся в суде, и продюсерский центр готовит подачу второго иска. Михайлова также упомянула, что в сети начали появляться высказывания других пострадавших от действий Овечкина, что подтверждает наличие похожей схемы обмана. Продюсер рекомендовала быть осторожными, пообещав раскрыть все детали, как только это станет юридически возможно, передает StarHit.
29 сентября стало известно, что Федеральная служба судебных приставов разыскивает стилиста Николая Овечкина. Мужчина задолжал рекламному агентству 2,5 миллиона рублей.