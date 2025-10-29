Мари Краймбрери подала иск на девять миллионов к стилисту Овечкину

В настоящее время исковые заявления уже находятся в суде, и продюсерский центр готовит подачу второго иска. Михайлова также упомянула, что в сети начали появляться высказывания других пострадавших от действий Овечкина, что подтверждает наличие похожей схемы обмана. Продюсер рекомендовала быть осторожными, пообещав раскрыть все детали, как только это станет юридически возможно, передает StarHit.