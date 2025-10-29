Ричмонд
РИА Новости: В отношении уличной певицы Логиновой составили ещё один протокол

В Санкт-Петербурге оштрафовали уличную певицу, которая исполняла песни иноагентов.

Источник: Комсомольская правда

Протокол по статье об организации несогласованного массового мероприятия составлен в отношении уличной певицы Дианы Логиновой в Санкт-Петербурге. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативные службы региона.

Ранее Логинова исполняла песни, авторы которых в РФ признаны иноагентами. Она оштрафована на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сказано в публикации.

Напомним, в середине октября Логинова была арестована на 13 суток за организацию массового пребывания граждан у станции метро «Площадь Восстания» без согласования с мэрией.

Сообщалось, Логинова без согласования с властями организовала одновременное присутствие у метро не менее 70 человек.

Напомним, Диана Логинова выступает под псевдонимом «Наоко». Ранее она вместе с несколькими музыкантами неоднократно организовывала уличные выступления в центре Санкт-Петербурга, в том числе на Невском проспекте.