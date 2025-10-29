Календарь на 29 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот день считается профессиональным праздником врачей-дерматологов. Псориаз (или чешуйчатый лишай) — неинфекционное воспалительное заболевание кожи, связанное с нарушениями иммунной системы. Многие исторические личности страдали от этого недуга: Иосиф Сталин, Бенджамин Франклин, Генри Форд, Уинстон Черчилль. Причины возникновения псориаза до сих пор до конца не выяснены. Считается, что в основе болезни лежит генетическая предрасположенность. Дать толчок развитию болезни может стресс или гормональный сбой. Основная цель Всемирного дня борьбы с псориазом — дать людям больше информации об этом заболевании и о том, как его лечить.