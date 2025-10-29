Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дюжаррик: часть сотрудников службы безопасности ООН не вышла на работу

Представитель генсека ООН уточнил, что речь идёт о «беспрецедентных финансовых трудностях».

Источник: Аргументы и факты

Некоторые сотрудники службы безопасности в ООН не появились на работе на фоне финансового кризиса в Организации Объединённых Наций, проинформировал представитель Стефан Дюжаррик.

«Ряд сотрудников безопасности не явились на работу, и вам следует спросить у них, какова их мотивация», — сказал он, комментарий прозвучал в ходе брифинга.

Представитель генсека ООН ответил на вопрос о причине действий сотрудников. Он отметил, что речь идёт о «кадровой проблеме», а также о «беспрецедентных финансовых трудностях».

«Понятно: любой сотрудник в любой организации может быть недоволен, если что-то сокращают. Но мы сталкиваемся с беспрецедентными финансовыми трудностями», — заявил Дюжаррик и выразил надежду, что работники вернутся.

Он подчеркнул, что здание ООН «сейчас полностью безопасно».

Ранее сообщалось, что шатдаун в Соединённых Штатах замедлил модернизацию ядерного арсенала страны. Кроме того, 1400 служащих ядерной сферы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше