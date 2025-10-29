Дюжаррик: часть сотрудников службы безопасности ООН не вышла на работу

Некоторые сотрудники службы безопасности в ООН не появились на работе на фоне финансового кризиса в Организации Объединённых Наций, проинформировал представитель Стефан Дюжаррик.
«Ряд сотрудников безопасности не явились на работу, и вам следует спросить у них, какова их мотивация», — сказал он, комментарий прозвучал в ходе брифинга.
Представитель генсека ООН ответил на вопрос о причине действий сотрудников. Он отметил, что речь идёт о «кадровой проблеме», а также о «беспрецедентных финансовых трудностях».
«Понятно: любой сотрудник в любой организации может быть недоволен, если что-то сокращают. Но мы сталкиваемся с беспрецедентными финансовыми трудностями», — заявил Дюжаррик и выразил надежду, что работники вернутся.
Он подчеркнул, что здание ООН «сейчас полностью безопасно».
Ранее сообщалось, что шатдаун в Соединённых Штатах замедлил модернизацию ядерного арсенала страны. Кроме того, 1400 служащих ядерной сферы отправлены в неоплачиваемый отпуск.