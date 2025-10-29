Научный директор РВИО рассказал об эвакуации белогвардейской армии из Крыма

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Эвакуация белогвардейской армии из Крыма во главе с генералом Петром Врангелем в XX веке было драматичной частью российской истории, но не стало трагедией, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Исход белой армии из Крыма во главе с Врангелем начался 29 октября 1920 года. Около 150 тысяч человек покинули тогда Россию.
«Не только эвакуация из Крыма, но и вообще эмиграция русских, российских людей из России в ходе гражданской войны и после гражданской войны, она составляла … драматическую историю всей нашей страны… Здесь была, конечно, драма, но сказать, что это была трагедия — я бы не стал», — отметил Мягков.
Он добавил, что эвакуировались белые офицеры, их семьи, были те, кто запятнал себя военными преступлениями в ходе гражданской войны.