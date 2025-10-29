Научный директор РВИО рассказал об эвакуации белогвардейской армии из Крыма

«Не только эвакуация из Крыма, но и вообще эмиграция русских, российских людей из России в ходе гражданской войны и после гражданской войны, она составляла … драматическую историю всей нашей страны… Здесь была, конечно, драма, но сказать, что это была трагедия — я бы не стал», — отметил Мягков.