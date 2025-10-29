Гендиректор ВЦИОМ Фёдоров назвал «пять главных картин» будущего России

В последние два года социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения фиксируют возвращение у россиян интереса к будущему страны. Об этом в интервью aif.ru, приуроченном к Дню народного единства, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
«Всё меньше тех, кто боится рассуждать об образе будущего. Но вот как это делать — большинство пока не знает и не умеет. Нас действительно долгое время отучали жить будущим, всячески оскорбляли и третировали “фантазеров” и “мечтателей”. Но теперь ветер снова меняется», — сообщил Фёдоров.
По словам эксперта, уже понятно, что люди думают о будущем и как его видят в общих чертах.
«Мы во ВЦИОМ выделяем пять главных картин будущего, присутствующих в общественном сознании. Если коротко, то это Великая Россия, Комфортная (благоустроенная) Россия, Современная (высокотехнологичная) Россия, Социальная Россия и Свободная (демократическая) Россия», — рассказал глава ВЦИОМ.
