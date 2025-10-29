С 1 ноября вступают в силу новые условия выдачи ипотеки. Что будет с ценами и кредитами

Новые условия выдачи льготной ипотеки, которые вступают в силу с 1 ноября 2025 года, станут значимым событием для всей жилищной сферы. До этой даты банки получали расширенные компенсации от государства по программам «Семейной», «Дальневосточной» и «Арктической» ипотек, что позволяло удерживать ставки на минимальном уровне — от двух до шести процентов годовых. С завершением периода расширенного возмещения банкам условия станут менее выгодными — и это может привести к постепенному росту ставок и пересмотру параметров кредитования. Такое мнение высказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.