Глава ВЦИОМ рассказал, кто в России «плачет кровавыми слезами» из-за СВО

Цена войны и тем более победы всегда высока, и важно, чтобы эта плата была распределена в обществе равномерно и справедливо. Такое мнение в интервью aif.ru высказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.
По словам Фёдорова, СВО исправила ряд перекосов, существовавших в российском социуме.
«Воюют у нас в основном добровольцы, получают за это неплохие деньги. Промышленность получила мощный импульс, рынок труда стал дефицитным, зарплаты пошли вверх. Целые районы и области, десятилетиями пребывавшие в упадке, ожили. Многие люди, прежде ощущавшие свою невостребованность и ненужность, обрели смысл жизни. Они помогают фронту, строят большие планы на будущее», — добавил эксперт.
И наоборот, для большой прослойки людей, которые раньше жили сытно и безбедно, СВО стала колоссальным стрессом, считает Фёдоров.
«Многие бенефициары прошлых времен сегодня плачут кровавыми слезами. Это касается и олигархов, и госчиновников, и верхнего среднего класса, чье спокойствие и благополучие теперь поставлено под вопрос. Компрадорские элиты спят и видят, как бы вернуться к “статус кво анте беллум” (довоенному положению. — Ред.). Их мечта — восстановить связи с Западом, даже ценой национального унижения», — заключил глава ВЦИОМ.
