Глава ВЦИОМ рассказал, кто в России «плачет кровавыми слезами» из-за СВО

«Многие бенефициары прошлых времен сегодня плачут кровавыми слезами. Это касается и олигархов, и госчиновников, и верхнего среднего класса, чье спокойствие и благополучие теперь поставлено под вопрос. Компрадорские элиты спят и видят, как бы вернуться к “статус кво анте беллум” (довоенному положению. — Ред.). Их мечта — восстановить связи с Западом, даже ценой национального унижения», — заключил глава ВЦИОМ.