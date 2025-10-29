Ричмонд
La Nación: 64 человека погибли в Рио-де-Жанейро в операции против наркобанды

В Рио-де-Жанейро произошла крупнейшая полицейская операция в истории города, направленная против банды «Красная команда» (Comando Vermelho, CV). В результате столкновений в фавелах Пенья и Алемао погибли 64 человека, включая четверых полицейских, 60 предполагаемых членов банды и четверых мирных жителей. Еще восемь полицейских получили ранения. Об этом стало известно во вторник, 28 октября.

В операции, в которой участвовали более 2500 сотрудников правоохранительных органов, полиция штурмовала фавелы на бронемашинах, с поддержкой вертолетов и беспилотников. По данным властей, члены банды активно сопротивлялись: строили баррикады из угнанных автобусов и использовали дроны для сброса гранат на спецназ.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро назвал операцию «борьбой с территориальной экспансией наркотерроризма» и отметил, что изъята крупная партия наркотиков. Он также пожаловался на отсутствие поддержки со стороны федерального правительства в виде бронетехники, что в администрации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы назвали «политическим маневром».

Из-за столкновений в городе закрыты образовательные и медицинские учреждения, нарушена работа общественного транспорта. В ходе операции арестован 81 человек, изъято десятки единиц оружия, в том числе лидеры банды. Масштаб операции превзошел столкновения 2010 года, когда в фавелах погибли более 30 человек, передает La Nación.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы США в скором времени могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке, в частности в Венесуэле.

