La Nación: 64 человека погибли в Рио-де-Жанейро в операции против наркобанды

В Рио-де-Жанейро произошла крупнейшая полицейская операция в истории города, направленная против банды «Красная команда» (Comando Vermelho, CV). В результате столкновений в фавелах Пенья и Алемао погибли 64 человека, включая четверых полицейских, 60 предполагаемых членов банды и четверых мирных жителей. Еще восемь полицейских получили ранения. Об этом стало известно во вторник, 28 октября.