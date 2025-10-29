Новый музейный комплекс откроют на юге России

В число событий, которыми запомнится 2025 год, можно включить и запуск в работу нового здания музейно-выставочного комплекса Российской галереи искусств в Севастополе. Мы побеседовали с временно исполняющим обязанности директора этой галереи Михаилом Лисиным.
Всем, кто посещал Севастополь с конца 2019 года, наверняка запомнилась большая стройка в центре города, на мысе Хрустальный. Там создают театрально-образовательный и музейный комплекс. Первый спектакль в театре оперы и балета стоит ждать в 2026-м, зато первую выставку в новом здании музея планируют провести уже в декабре этого года. Об этом поговорили с врио директора Российской галереи искусств Михаилом Лисиным.
— Михаил Альбертович, каким будет открытие нового выставочного пространства?
— Мы рассчитываем на то, что если все сложится удачно, уже в конце декабря откроем выставку, которую готовим с Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Надеемся, нам удастся показать то, что еще никогда раньше не экспонировалось. Ничего помпезного, никаких салютов мы не планируем. Хотим удивить гостей наполнением.
— Чем уникально новое здание музея?
— Это совершенно фантастический проект! Все топовые крупные музеи мира, от Эрмитажа до Лувра, размещаются в зданиях, которые уже существовали до них. Российская галерея искусств станет первым музеем федерального уровня, для которого специально построили здание. Спроектировал этот комплекс архитектор с мировым именем Вольф Прикс.
— Что будет внутри галереи?
— Пять уровней. На самом нижнем этаже — фондохранилище. В нем несколько отдельных залов, соответствующих всем требованиям безопасности, температурно-влажностного режима, погрузочно-разгрузочных работ…. Ведь картины и скульптуры весят порой по несколько тонн. Конечно, у нас есть все необходимое оборудование для работы с ними.
В здании предусмотрена отдельная индустриальная часть, доступная только для персонала музея. Сюда входит не только фондохранилище, но и современный Центр исследований и реставрации.
И конечно же, главная часть — так называемое выставочное облако. В нашем новом здании будет четыре выставочных зала общей площадью более 3000 квадратных метров. Стоит отметить: в Российской галерее искусств установлена одна из самых передовых систем музейного освещения, а также системы вентиляции, климат-контроля и другое современное оборудование.
— Что планируете выставлять в этих залах?
— В приоритете современное искусство. Но, полагаю, у нас будут и произведения XVIII- XIX веков. Всего четыре галереи. Галерея «Героев Севастополя» будет посвящена защитникам легендарного города, его жителям. В галерее «Личные собрания» будут представлены произведения из частных художественных коллекций. В галерею «Искусства глобального Юга» войдут произведения из Юго-Восточной Азии, Индии, Африки, Латинской Америки, стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Этому направлению мы уделяем особое внимание, в том числе ведем научную работу. В галерее «Искусства России» будут представлены советские и российские произведения, начиная со второй половины XX века.
Добавлю, что мы также планируем выделить помещение в 200 квадратных метров на минус первом этаже для галереи «Участники СВО», где будут размещены и детские рисунки ребят, которые рисуют своих близких, участвующих в спецоперации.
— Расскажите, пожалуйста, как формируются фонды?
— У нас во временном хранилище находится уже больше 1000 произведений искусства. Но оно маленькое, и мы пока не форсируем этот процесс. Министерство культуры Российской Федерации оказывает нам всевозможную поддержку. Они ведут поисковые работы. Ищут по всему миру то, что можно будет нам передать. И к моменту ввода в работу основного фондохранилища, я уверен, мы привезем мировые шедевры. Работа в этом направлении ведется.
— Может быть, уже можно назвать какие-то имена?
— Не хочется забегать вперед. Скажу, что у нас есть, например, работа знакового датского художника Джона Корнера. Ее мы повезли на выставку в Абхазии. Этот межгосударственный проект «Под южным небом» поддерживают Администрация президента и Министерство культуры Российской Федерации. Без них вывезти за рубеж картины просто не получилось бы. Увидеть нашу выставку в городе Сухум можно по 23 ноября.
— Если говорить про выставочную деятельность, то Российская галерея искусств была сформирована еще летом 2019 года. Сейчас экспозиции демонстрируют во временном выставочном зале. Каких результатов удалось достигнуть за это время?
— Да, новый федеральный музей по инициативе президента России Владимира Путина был учрежден 9 августа 2019 года. Временное выставочное пространство начало свою работу в 2022 году. За это время жители и гости Севастополя смогли познакомиться с творчеством Айвазовского, Малевича, Филонова, Коровина, Куинджи и других великих живописцев. Ежегодно наше пространство посещают более 100 тысяч зрителей.
Также мы ведем лекционную работу, рассказываем посетителям об искусстве. Зал, в котором собираем людей, пока небольшой, вмещает всего 25 человек, но он всегда полный. Мы приглашаем выступать на открытии новых выставок воспитанников Академии хореографии. Ведь наш музей будет частью единого театрально-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный.
Что касается научной деятельности, у Российской галереи искусств будет свой Центр исследования и реставрации, где в том числе будут готовить специалистов. У нас уже есть реставрационная мастерская, где трудятся два аттестованных Минкультом специалиста, прекрасные молодые девушки с золотыми руками. До конца года ждем в штате третьего, не менее опытного реставратора.
В Центре исследований и реставрации, который появится в новом здании, будут специальные вакуумные столы, микроскопы для исследований. Аналоги такого оборудования есть только в Москве и Санкт-Петербурге.
— В чем его необходимость?
— Когда картину только привезли в музей, реставратор должен изучить состояние лакокрасочного слоя, подрамника, изнанки. Некоторые участки надо рассмотреть под микроскопом, чтобы понять, чем вызваны изменения: возрастом, небрежным хранением либо микроорганизмами. Иногда, если картина находилась в запасниках или частной коллекции, ее сохранность может быть далекой от идеала. Во время работы над таким произведением его нельзя класть на жесткую поверхность, для чего необходим вакуумный стол.
Кстати, в работе реставраторов бывают и открытия. Так, когда специалисты Южно-Сахалинска занимались картиной «Будущие летчики» Александра Дейнеки, которая сейчас выставляется в Абхазии, они обнаружили, что на оборотной стороне есть еще одна картина. Хотелось бы, чтобы люди смогли ее увидеть!
— Что в настоящее время проходит в Российской галерее искусств?
— Совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина мы открыли выставку «Бразилия: знакомая и неизвестная. Графика и литература ХХ века». И постепенно готовимся к переезду в новое здание.