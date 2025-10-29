Пхеньян испытал стратегическую крылатую ракету в Жёлтом море

Северная Корея осуществила испытание стратегической крылатой в Жёлтом море, информирует южнокорейское агентство «Рёнхап», ссылаясь на ЦТАК.
Речь идёт о пуске ракеты класса «море-поверхность».
«Северная Корея провела во вторник испытание стратегической крылатой ракеты класса “море-поверхность” в Жёлтом море», — говорится в сообщении.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее южнокорейские военные заявили, что Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити позже рассказал, что северокорейская ракета не пролетала над исключительной экономической зоной страны в Японском море.
Напомним, в октябре власти КНДР представили ракету «Хвасон-20», Пхеньян назвал её своим "самым мощным образцом ядерного оружия.