Пхеньян испытал стратегическую крылатую ракету в Жёлтом море

По предварительным данным, речь идёт о пуске ракеты класса «море-поверхность».

Источник: Аргументы и факты

Северная Корея осуществила испытание стратегической крылатой в Жёлтом море, информирует южнокорейское агентство «Рёнхап», ссылаясь на ЦТАК.

Речь идёт о пуске ракеты класса «море-поверхность».

«Северная Корея провела во вторник испытание стратегической крылатой ракеты класса “море-поверхность” в Жёлтом море», — говорится в сообщении.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее южнокорейские военные заявили, что Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити позже рассказал, что северокорейская ракета не пролетала над исключительной экономической зоной страны в Японском море.

Напомним, в октябре власти КНДР представили ракету «Хвасон-20», Пхеньян назвал её своим "самым мощным образцом ядерного оружия.

