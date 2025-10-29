В Госдуме хотят увеличить минимальную компенсацию платы за детский сад

Для семей с детьми в России предложили увеличить минимальный размер компенсации платы за детский сад. Он может вырасти сразу на 20 процентных пунктов. Об этом говорится в законопроекте, цитирует РИА Новости.
Так, авторы проекта уточнили, что инициатива позволит снизить нагрузку на семьи. Кроме того, дошкольное образование станет доступнее.
«Проект федерального закона разработан с целью увеличения минимального размера компенсации, предоставляемой родителям в рамках материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», — сказано в пояснительной записке.
