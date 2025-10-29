Умершего от болезни почек актёра Назарова похоронят на Троекуровском кладбище

Тело умершего от заболевания почек актёра Геннадия Назарова будет кремировано. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского института театрального искусства (ГИТИС).
Сообщается, что кремация пройдёт на Хованском кладбище, а похоронят Назарова на Троекуровском кладбище рядом с супругой, актрисой Натальей Назаровой. Дата похорон будет определена позже, уточнили в пресс-службе.
Напомним, Геннадий Назаров, российский актер театра и кино, театральный педагог, ушел из жизни 26 октября. Ему было 58 лет. Назаров скончался от тяжелого заболевания почек.
Актёр снялся в десятках фильмов и сериалов, за лучшую мужскую роль в фильме «Какая чудная игра» он получил приз «Зеленое яблоко — золотой листок». Назаров известен также своими театральными работами, кроме того, он был театральным педагогом.
Сайт KP.RU писал, что Геннадий Назаров ушел из жизни через полгода после смерти жены, которая скончалась от онкологического заболевания.